В правительстве РФ создадут комиссию по русскому языку

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании правительственной комиссии по русскому языку. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Правительство Российской Федерации постановляет: … Образовать правительственную комиссию по русскому языку», — говорится в документе.
Мишустин также утвердил положение о правительственной комиссии. Так, комиссия является координационным органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов России по реализации единой государственной политике в сфере сохранения, защиты и развития русского языка.
Как следует из документа, основные задачи комиссии заключаются, в частности, в анализе действующих норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка России и правил русской орфографии и пунктуации, а также их совершенствовании, анализе проблем сохранения, защиты и развития русского языка как государственного, а также в анализе данных мониторинга состояния и развития языков народов страны.
Кроме того, комиссия будет готовить предложения по содействию в экспертной поддержке образовательных продуктов на русском языке, представленных за рубежом, разрабатывать требования к составлению словарей, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного, будет проводить экспертизу грамматик, словарей и справочников, в которых содержатся нормы современного русского литературного языка, а также правил орфографии и пунктуации.
Председателем комиссии является министр просвещения России.