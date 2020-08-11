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11.08.2020 11:28
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В правительстве РФ создадут комиссию по русскому языку

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании правительственной комиссии по русскому языку. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительство Российской Федерации постановляет: … Образовать правительственную комиссию по русскому языку», — говорится в документе.

Мишустин также утвердил положение о правительственной комиссии. Так, комиссия является координационным органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов России по реализации единой государственной политике в сфере сохранения, защиты и развития русского языка.

Как следует из документа, основные задачи комиссии заключаются, в частности, в анализе действующих норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка России и правил русской орфографии и пунктуации, а также их совершенствовании, анализе проблем сохранения, защиты и развития русского языка как государственного, а также в анализе данных мониторинга состояния и развития языков народов страны.

Кроме того, комиссия будет готовить предложения по содействию в экспертной поддержке образовательных продуктов на русском языке, представленных за рубежом, разрабатывать требования к составлению словарей, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного, будет проводить экспертизу грамматик, словарей и справочников, в которых содержатся нормы современного русского литературного языка, а также правил орфографии и пунктуации.

Председателем комиссии является министр просвещения России.

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Комментарии (3)

hedgehog_
ну всё. хана русскай языке
McGillavry
Надеюсь, после таких событий, в статьях прекратится использование ненормативной лексики из языка вероятного противника вместо понятных всем традиционных русских народных слов.
157985582
Начнем с того, что словосочетание "развития языков народов страны" не совсем грамотно - цепочка из трех слов в родительном падеже.
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