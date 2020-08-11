В правительстве РФ создадут комиссию по русскому языку

Мишустин также утвердил положение о правительственной комиссии. Так, комиссия является координационным органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов России по реализации единой государственной политике в сфере сохранения, защиты и развития русского языка.

Как следует из документа, основные задачи комиссии заключаются, в частности, в анализе действующих норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка России и правил русской орфографии и пунктуации, а также их совершенствовании, анализе проблем сохранения, защиты и развития русского языка как государственного, а также в анализе данных мониторинга состояния и развития языков народов страны.

Кроме того, комиссия будет готовить предложения по содействию в экспертной поддержке образовательных продуктов на русском языке, представленных за рубежом, разрабатывать требования к составлению словарей, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного, будет проводить экспертизу грамматик, словарей и справочников, в которых содержатся нормы современного русского литературного языка, а также правил орфографии и пунктуации.

Председателем комиссии является министр просвещения России.