Маленькая шкатулка с настоящим почтовым ящиком дождалась гостей. Коронавирусная история лавки на Невском проспекте

«Мы работаем — готовим и доставляем еду, учим детей, ремонтируем технику и шьем одежду, а еще даем скидки по промокоду "FONTANKA"», — сообщают читателям «Фонтанки» предприниматели, которые отметились на карте проекта «Покупай у своих». А «Фонтанка», в свою очередь, продолжает выяснять, как им это удавалось в разгар пандемии, и публикует истории выживания малого бизнеса. «Моя лавочка — это давняя мечта, которая осуществилась в январе 2019 г. Внутри напоминает сказочную шкатулку — очень маленькая, всего 10 кв. м, но наполненная необычными чудесными вещицами, — рассказывает Ольга Красильникова. — Это семейный бизнес. Муж отвечает за доставку и организационно-технические вопросы. Я сама работаю в лавке. Конечно, мы очень ждали турсезона, а дождались карантина».

В апреле лояльный арендодатель предоставил арендные каникулы на месяц, а Ольга открыла для себя интернет-продажи: «На карантине стало понятно, что я напрасно всё это время игнорировала возможности интернета. В итоге прошла онлайн-курс по соцсетям, а уже сейчас прямо на рабочем месте делаю своими руками сайт на условно-бесплатной платформе». Летние продажи идут неравномерно. «В июне наши клиенты, соскучившиеся по нашим неординарным «авторским штучкам», на которые мы делаем упор в нашей лавочке (конкурировать в плане ассортимента с гигантами сувенирной продукции, которые находятся на «красной линии» Невского проспекта, мы просто не видим смысла), потянулись в лавочку и очень нас выручили. Туристами тогда еще и не пахло, — вспоминает Красильникова. — А вот июль выдался тяжелый. Почти вогнал в депрессию. Сейчас наконец-то оживает туриндустрия, и гости города начали заглядывать к нам». Особенно запомнился хозяйке лавочки юноша из Украины, который хотел привезти маме и двум девушкам недорогие сувениры и открытки.