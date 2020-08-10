Гость из ЛНР получил больше 3 лет за драку. В центре Петербурга он махал ножом, уклонялся от пуль и спасался от толпы вплавь

В Петербурге к реальному сроку приговорили гостя из Луганской области, который в массовой драке тяжело ранил оппонента ножом. По его воспоминаниям, случившееся в центре города напоминало боевик с погоней, стрельбой, сплавом по зимней реке и прятками в парадных от разъярённой толпы.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 10 августа, Дзержинский райсуд признал виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия (статья 111 УК) 23-летнего Дениса Балукова. Установлено, что под утро 6 января 2018 года на Большой Конюшенной, 1, он туристическим ножом ударил в плечо и грудь ранее не знакомого ему Олейникова.

Вместе с последним в больницы тогда с пулевыми и ножевыми ранениями увезли восьмерых, в том числе подсудимого. Ему сломали нос и подстрелили в спину из травматического оружия. Сообщалось, что на Конюшенной отношения выясняли порядка двадцати человек. Балуков заявил, что застал драку уже в разгаре. По его словам, перед Рождеством он встречался в центре с друзьями и буквально напоролся на драку, в которой, как ему сказали, избивали знакомого. За обидчика принял Олейникова и выхватил нож, когда увидел, что противник вооружён соответственно. После хаотичных из-за стресса ударов, как утверждает, попытался отступить вместе с друзьями, но не преуспел. «Пока он ждал такси, на них напала толпа. Они побежали в сторону реки Мойки, спустились к реке. Сверху по ним стали стрелять из травматического пистолета. Они, спасаясь, прыгнули в воду, переплыть реку не смогли, вылезли. Нападавшие, увидев их, снова начали приближаться к ним. Знакомые перепрыгнули через забор и сбежали, а Балуков зацепился, противники применили к нему газовый баллончик, он стал задыхаться и упал», — приводит пресс-служба судов выдержки из объяснений подсудимого.