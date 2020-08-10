Число пострадавших при пожаре в Волгограде удвоилось и теперь дошло до восьми человек, один находится в тяжелом состоянии, пишет 10 августа Baza. И уточняет, что трое пострадавших — пожарные, приехавшие на тушение большой цистерны с газом, которая затем и взорвалась.

«При тушении пожара произошел взрыв газа, пострадали четверо пожарных, у одного из них ожоги 50 процентов тела», — приводит свою информацию ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

По словам очевидцев, взрыв произошел, когда загоревшуюся цистерну уже тушили пожарные, пишет V1.RU.