Волгоградская заправка взорвалась, когда на ней работали пожарные. Теперь сообщают о 8 пострадавших
Число пострадавших при пожаре в Волгограде удвоилось и теперь дошло до восьми человек, один находится в тяжелом состоянии, пишет 10 августа Baza. И уточняет, что трое пострадавших — пожарные, приехавшие на тушение большой цистерны с газом, которая затем и взорвалась.
«При тушении пожара произошел взрыв газа, пострадали четверо пожарных, у одного из них ожоги 50 процентов тела», — приводит свою информацию ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.
По словам очевидцев, взрыв произошел, когда загоревшуюся цистерну уже тушили пожарные, пишет V1.RU.
На видео взрыва девушка снимает заправку из окна и за кадром кричит, что ее даже дома обжигает жаром. Взрыв был такой силы, что во многих домах затряслись стекла. Огненный столб поднялся на высоту девятиэтажного дома. В МЧС России уточнили, что к ликвидации пожара было привлечено 63 человека и 19 единиц техники.
«Пламенного горения нет, в целях безопасности пожарные подразделения работают на бронещите, остальной личный состав находится на безопасном расстоянии. В 12:46 (мест.) объявлена локализация», — отметили в ведомстве.
а