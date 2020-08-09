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09.08.2020 18:41
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Петербуржцев готовы вывозить на турецкие курорты шесть авиакомпаний. Массовый старт — в понедельник

Сразу 10 рейсов в турецкую Анталью запланированы на 10 августа из петербургского аэропорта. Повезут в основном свои.

Список компаний, которые готовы везти россиян на заграничные курорты, опубликован Росавиацией. Для Петербурга это: «Россия», «Северный ветер», «Ред Вингз», «АЙ ФЛАЙ», «Уральские авиалинии» и единственный зарубежный перевозчик Turkish Airlines.

Разрешение выдано на полеты в Анталью, Бодрум и Даламан. В расписании Пулково на 10 августа, первый посткоронавирусный день полетов в эти города, 10 рейсов в Анталью и один в Даламан.

В пресс-службе петербургского аэропорта «Фонтанке» сообщили, что несмотря на предполагаемый рост пассажиропотока, никаких особенных дополнительных мер не вводится — воздушные ворота и так работают с соблюдением всех правил Роспотребнадзора, пассажирам обязательно надо носить маски и перчатки, а на входе у всех проверяют температуру.

Ранее российское правительство разрешило полеты в Лондон, Стамбул и Занзибар, их возобновили 1 августа. В Росавиации 9 числа отчитались — 128 рейсов перевезли более 38,5 тысяч человек из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, но только в Лондон и Стамбул, третье направление, видимо, осталось непопулярным.

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Комментарии (5)

Ну что, будем ждать вторую волну
Nationalverrater_2
Нормально, хоть одно умное решение этих злых клоунов. Северным детям нужно море и солнце , а не парады и бродячие кладбища!
syshsun
Ну во,взаимовыгодный обмен коронами.
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