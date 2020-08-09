Потерянных на Васильевском острове детей нашли. Один из них пришел домой сам

Обоих детей, которые пропали ночью 8 августа в Василеостровском районе Петербурга, нашли. Старший мальчик искал дорогу в незнакомом ему городе самостоятельно.



О благополучном завершении поисков сообщают волонтеры. По данным «Фонтанки», старший ребенок спустя ночь и полдня прогулки вернулся домой сам. Младший бродил больше и в итоге оказался сначала на другом конце города, а оттуда его привезли в детскую больницу на Васильевском острове. Сейчас проверку проводят органы опеки и полиция.



Как сообщалось ранее, дети ушли ночью 8 августа, в Петербург они приехали из Нефтеюганска и оба состоят на учете у психиатра. Младший мальчик, 10 лет, приходится заявившей о пропаже многодетной матери сыном, старший, ему 17 — братом.

