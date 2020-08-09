FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +23
73.64р87.17р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
09.08.2020 15:21
0
Печать

Потерянных на Васильевском острове детей нашли. Один из них пришел домой сам

Обоих детей, которые пропали ночью 8 августа в Василеостровском районе Петербурга, нашли. Старший мальчик искал дорогу в незнакомом ему городе самостоятельно.

О благополучном завершении поисков сообщают волонтеры. По данным «Фонтанки», старший ребенок спустя ночь и полдня прогулки вернулся домой сам. Младший бродил больше и в итоге оказался сначала на другом конце города, а оттуда его привезли в детскую больницу на Васильевском острове. Сейчас проверку проводят органы опеки и полиция.

Как сообщалось ранее, дети ушли ночью 8 августа, в Петербург они приехали из Нефтеюганска и оба состоят на учете у психиатра. Младший мальчик, 10 лет, приходится заявившей о пропаже многодетной матери сыном, старший, ему 17 — братом.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний