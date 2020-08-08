FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +25
73.64р87.17р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
08.08.2020 13:50
3
Печать

Приехавшие в гости из Нефтеюганска дети ночью на Васильевском острове ушли из дома и пропали

Десятилетний мальчик и его 18-летний родственник ушли из квартиры на Васильевском острове ночью 8 августа. Оба нездоровы.

В полицию с заявлением о пропаже утром 8 августа обратилась мама несовершеннолетнего ребенка. По данным «Фонтанки», дети ушли в период с полуночи до часа ночи из 25-го дома по 6-й линии Васильевского острова. 10-летний мальчик и его дядя приехали в город из Нефтеюганска, здесь они у родственников проводят отпуск. Известно, что оба состоят на учете у психиатров и склонны к бродяжничеству. Им может быть необходима медицинская помощь.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

Sonata
В таких курточках трудно потеряться. Справа сочетание чёрного и розового, слева - RUSSIA ярких цветов перевёрнутого российского триколора.
daisychain
Но если, увидев их на улице, вы вызовете полицию или психиатрическую неотложку - это будет "дискриминация инвалидов" и статья УК - вспоминаем историю с "особенной" сестрой Водяновой, слегка расшалившейся в кафешке.
krasnonosov
Зажгите ростральные колонны. Дети из Нефтеюганска по привычке на горящий газовый факел и выйдут.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний