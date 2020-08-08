Приехавшие в гости из Нефтеюганска дети ночью на Васильевском острове ушли из дома и пропали
Десятилетний мальчик и его 18-летний родственник ушли из квартиры на Васильевском острове ночью 8 августа. Оба нездоровы.
В полицию с заявлением о пропаже утром 8 августа обратилась мама несовершеннолетнего ребенка. По данным «Фонтанки», дети ушли в период с полуночи до часа ночи из 25-го дома по 6-й линии Васильевского острова. 10-летний мальчик и его дядя приехали в город из Нефтеюганска, здесь они у родственников проводят отпуск. Известно, что оба состоят на учете у психиатров и склонны к бродяжничеству. Им может быть необходима медицинская помощь.