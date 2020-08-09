В столкновениях силовиков с протестующими в Бейруте пострадали более 700 человек. Об этом в ночь на 9 августа сообщил телеканал «Аль-Джазира».



Среди раненых как минимум 70 представителей сил правопорядка, один силовик погиб. Митинг с требованием отставки правительства накануне собрал в столице Ливана тысячи человек и перерос в столкновения с правоохранителями. Протестующие захватили здания министерств иностранных дел, энергетики, экономики и окружающей среды, а также ассоциации банков.