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09.08.2020 09:59
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В результате беспорядков в Бейруте пострадали более 700 человек. Армия вытеснила протестующих

В столкновениях силовиков с протестующими в Бейруте пострадали более 700 человек. Об этом в ночь на 9 августа сообщил телеканал «Аль-Джазира».

Среди раненых как минимум 70 представителей сил правопорядка, один силовик погиб. Митинг с требованием отставки правительства накануне собрал в столице Ливана тысячи человек и перерос в столкновения с правоохранителями. Протестующие захватили здания министерств иностранных дел, энергетики, экономики и окружающей среды, а также ассоциации банков.

В итоге в столицу стянули армию, военные вытеснили протестующих из захваченных зданий. СМИ сообщали о применении боевого оружия.

Мощнейший взрыв, разрушивший значительную часть построек в Бейруте, стал толчком к эскалации антиправительственных выступлений, не прекращающихся с прошлой осени. Страна на грани банкротства, весной она объявила дефолт по евробондам на 1,2 млрд евро, что еще сильнее усугубило финансовое положение страны из-за разрыва многих финансовых связей. Общий долг страны в 1,7 раза превышает национальный ВВП.

Курс ливанского фунта — фиксированный — около 1500 за доллар. Однако в реальности обменять местную валюту по такой официальной цене невозможно. На сером рынке курс фунта в шесть раз ниже — около 9000 за доллар. Официальная инфляция в стране, по данным на июнь 2020-го, — 89 %. В реальности местные жители говорят о куда большем повышении цен на все товары в стране.

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