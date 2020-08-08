В Мариинском театре прокомментировали информацию о карантине из-за коронавируса. Там ждут результатов тестов
Несколько артистов балетной труппы Мариинского театра отстранили от работы из-за жалоб на ухудшение самочувствия. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе учреждения, пишет ТАСС.
«Они были оперативно отстранены от работы и прошли внеплановое тестирование, результаты которого будут получены в ближайшее время. Все они находятся на домашнем лечении под наблюдением врачей», - заявили изданию в театре.
В Мариинке уточнили, что решение о дополнительных мерах безопасности будут принимать после того, как станут известны результаты тестов. Там подчеркнули, что артисты регулярно проходят тестирование на COVID-19 и только после него допускаются к работе.
Ранее РБК сообщило, что в театре из-за коронавируса отменяются репетиции.
Мариинский театр одним из первых в стране начал пускать зрителей — концерты прошли на Новой сцене еще 20 июня в рамках фестиваля «Звезды белых ночей» (фестиваль продолжается до сих пор). 1 августа открылась и историческая сцена.