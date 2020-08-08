FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +25
73.64р87.17р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
08.08.2020 20:33
0
Печать

В Мариинском театре прокомментировали информацию о карантине из-за коронавируса. Там ждут результатов тестов

Несколько артистов балетной труппы Мариинского театра отстранили от работы из-за жалоб на ухудшение самочувствия. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе учреждения, пишет ТАСС.

«Они были оперативно отстранены от работы и прошли внеплановое тестирование, результаты которого будут получены в ближайшее время. Все они находятся на домашнем лечении под наблюдением врачей», - заявили изданию в театре.

В Мариинке уточнили, что решение о дополнительных мерах безопасности будут принимать после того, как станут известны результаты тестов. Там подчеркнули, что артисты регулярно проходят тестирование на COVID-19 и только после него допускаются к работе.

Ранее РБК сообщило, что в театре из-за коронавируса отменяются репетиции.

Мариинский театр одним из первых в стране начал пускать зрителей — концерты прошли на Новой сцене еще 20 июня в рамках фестиваля «Звезды белых ночей» (фестиваль продолжается до сих пор). 1 августа открылась и историческая сцена.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний