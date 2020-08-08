РБК: Мариинский театр отправил артистов на карантин из-за коронавируса. Репетиции отменяются
Часть артистов Мариинского театра в Петербурге отправлены на карантин по коронавирусу. Об этом 8 августа со ссылкой на свои источники пишет РБК.
Собеседники издания рассказали, что в Мариинском якобы «большое количество заболевших в труппе». При этом до последнего времени в театре шли репетиции.
«Из распространяемого среди балетной труппы Мариинки сообщения следует, что 8 августа отменяются большинство занятий. Также отменены репетиции спектакля «Жизель» и все сольные репетиции. Не занятых в спектаклях артистов просят не приходить в театр», — пишет РБК.
На запрос издания в театре пока не ответили. Причем РБК пишет, что схожая ситуация складывается и московском Большом театре. СOVID-19 якобы заболела одна артистка, из-за нее на карантин отправили почти 60 человек согласно предписанию Роспотребнадзора. В пресс-службе театра подтвердили, что болеет артистка балета, но ее точный диагноз пока неизвестен.