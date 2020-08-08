Петербургу обещают солнечный штиль. Ветер разгонится всего до метра в секунду

Синоптики обещают Петербургу 8 августа солнечный безветренный день. Об этом сообщили в Северо-Западном гидрометцентре.



Воздух уже разогрелся до +18 градусов по Цельсию, в течение дня он дойдет до +25. Западный ветер не разгонится быстрее 1 м/с, гарантируют метеорологи. Осадков ни в городе, ни в Ленобласти не ожидается — даже переменных.



Именно в такую идеальную погоду в городе проходит SUP-фестиваль «Фонтанки» — следите за ним в нашей текстовой трансляции.