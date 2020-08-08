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08.08.2020 11:01
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Петербургу обещают солнечный штиль. Ветер разгонится всего до метра в секунду

Синоптики обещают Петербургу 8 августа солнечный безветренный день. Об этом сообщили в Северо-Западном гидрометцентре.

Воздух уже разогрелся до +18 градусов по Цельсию, в течение дня он дойдет до +25. Западный ветер не разгонится быстрее 1 м/с, гарантируют метеорологи. Осадков ни в городе, ни в Ленобласти не ожидается — даже переменных.

Именно в такую идеальную погоду в городе проходит SUP-фестиваль «Фонтанки» — следите за ним в нашей текстовой трансляции.

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Комментарии (2)

Anisimov
В такую идеальную погоду нужно сделать шопинг и пойти отдыхать куда нибудь
муматор
"Воздух уже разогрелся до +18 градусов" - а я то, по наивности, думал что воздух только прогреться может.
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