Крым продлил запрет на работу хостелов до сентября

Власти Крыма пока не хотят возвращать хостелам право на обслуживание посетителей. Глава республики Сергей Аксёнов 7 августа внёс поправки в указ о режиме повышенной готовности, продлив запрет на работу хостелов и организацию конференций.

«В пункте 6 слова «1 августа 2020 года» заменить словами «1 сентября 2020 года», — следует из документа, опубликованного на официальном сайте правительства региона.

Именно шестой пункт и приостанавливает работу организаций и индивидуальных предпринимателей по размещению гостей в хостелах, по организации конференций и предоставлению некоторых образовательных услуг.