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07.08.2020 17:51
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Крым продлил запрет на работу хостелов до сентября

Власти Крыма пока не хотят возвращать хостелам право на обслуживание посетителей. Глава республики Сергей Аксёнов 7 августа внёс поправки в указ о режиме повышенной готовности, продлив запрет на работу хостелов и организацию конференций.

«В пункте 6 слова «1 августа 2020 года» заменить словами «1 сентября 2020 года», — следует из документа, опубликованного на официальном сайте правительства региона.

Именно шестой пункт и приостанавливает работу организаций и индивидуальных предпринимателей по размещению гостей в хостелах, по организации конференций и предоставлению некоторых образовательных услуг.

Режим повышенной готовности действует в Крыму с 17 марта в связи с пандемией коронавируса. Но с 1 июля разрешили открыть отели и санатории, запустив туристический сезон. Всего в регионе коронавирусная инфекция была диагностирована у 1410 человек, 16 случаев закончились летальным исходом. Рекордный суточный прирост наблюдался 5 августа — 39.

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