Обманувшим слепую 90-летнюю петербурженку насчитали ещё 11 жертв. Рассказ о «подвигах» они дополнили под арестом

Десять эпизодов мошенничества и кражу добавили задержанным в мае петербуржцам, которые заходили в квартиры к пенсионерам под видом коммунальных служб и под разговоры об электричестве или качестве воды уносили накопления.



Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и области, к 7 августа дело трёх фигурантов приросло преступлениями в Невском и Красногвардейском районах с общим ущербом порядка 300 тысяч рублей. По версии следствия, троица строила «бизнес» исключительно на пожилых. Доверием заручались, представляясь то электриками, то водопроводчиками.