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07.08.2020 11:10
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Обманувшим слепую 90-летнюю петербурженку насчитали ещё 11 жертв. Рассказ о «подвигах» они дополнили под арестом

Десять эпизодов мошенничества и кражу добавили задержанным в мае петербуржцам, которые заходили в квартиры к пенсионерам под видом коммунальных служб и под разговоры об электричестве или качестве воды уносили накопления.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и области, к 7 августа дело трёх фигурантов приросло преступлениями в Невском и Красногвардейском районах с общим ущербом порядка 300 тысяч рублей. По версии следствия, троица строила «бизнес» исключительно на пожилых. Доверием заручались, представляясь то электриками, то водопроводчиками.

«Якобы меняли оборудование пенсионерам и забирали за свои мнимые услуги деньги. Ущерб варьировался от 8 до 57 тысяч рублей», — рассказывают в полицейском главке.

При этом деньги могли унести и так, что хозяева замечали не сразу. Установлен как минимум один эпизод, когда тайник обчистили, пока жительница квартиры отвлеклась.

Женщину 36 лет и её компаньонов 31 и 32 лет задержали в мае после того, как из тумбочки 90-летней слепой петербурженки пропали 57 тысяч. Мужчины ограничены домашним арестом, женщина содержится под стражей.

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Комментарии (1)

Ольга Павлова
Бумеранг существует, надеюсь в скором времени вся троица ослепнет, напившись контрафактной алкашки, вот не укладывается в голове, как можно слепую ограбить?!!!
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