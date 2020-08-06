«Крокодил и жабы Ага будут рады встрече с вами!» В Ленинградском зоопарке возобновляет работу «Экзотариум». Возле выдр расцвели флоксы
В Ленинградском зоопарке с 8 августа возобновляет работу павильон «Экзотариум». Об этом сообщается в соцсетях учреждения.
«Крокодил, черепахи, хамелеоны, жабы Ага и другие рептилии и амфибии будут рады встрече с вами!» — пишут сотрудники зоопарка.
Кроме того, в зоопарке неподалеку от павильона «Выдры» расцвели флоксы и вероника длиннолистная. Также сотрудники сообщили, что «приготовили для наших гостей еще один подарок — выставку цитрусовых растений». «Деревья апельсинов, лимонов, мандаринов покрылись нежными белыми цветами, а где-то уже начали созревать первые ароматные плоды», — уточнили в зоопарке.