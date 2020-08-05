ВОЗ: Количество больных COVID-19 за сутки выросло на 206 тысяч

. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире возросло за последние сутки более чем на 206 тысяч, скончались еще свыше пяти тысяч человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По информации ВОЗ, за последние 24 часа в мире зарегистрировали 206 709 новых случаев заражения, скончались еще 5 116 пациентов с COVID-19.

Всего, по данным организации, коронавирусом в мире заразились 18 354 342 человека, скончались 696 147 зараженных.