От коронавируса в мире скончались более 700 тысяч человек. Заболевших больше 18,5 миллиона

Общее число зараженных коронавирусом превысило 18,5 миллиона человек в 188 странах мира. Погибли более 700 тысяч. Такие данные по состоянию на утро 5 августа приводит университет Джонса Хопкинса.



По информации проекта, в мире заражены 18 540 119 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 260 тысяч. За весь период пандемии скончались 700 647 инфицированных, более 11 миллионов человек выздоровели.



На первом месте по зараженным идут США, где их количество приближается к пяти миллионам человек. На втором месте Бразилия с более чем 2,8 миллиона заболевших. На третьем месте Индия, где инфицированы более 1,85 млн человек. Россия на четвертом месте с 861 тысячей зараженных.

