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05.08.2020 00:12
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В Чите заключенному с имплантом в сердце отказали в медпомощи из-за коронавируса. Роль «скорой» пытается сыграть ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека обязал Россию оказать срочную медицинскую помощь арестованному по делу о взятке 38-летнему Михаилу Михалеву, который находится в следственном изоляторе №1 Читы. Об этом 4 августа «Коммерсанту» сообщила юрист Анастасия Коптеева, сотрудничающая с «Зоной права».

Как пишет издание, жалобу в ЕСПЧ в мае этого года подала мать заключённого. Правозащитница оказывала ей юридическую поддержку.

Михалева арестовали в начале июля 2018 года. За год до этого в новосибирском медцентре ему имплантировали двухкамерный кардиостимулятор. После операции он должен был проходить ежегодное обследование в том же учреждении. Когда наступило время для очередной плановой госпитализации, мужчина уже был в СИЗО.

По словам юриста, руководство регионального УФСИН отказало ему в этапировании. После этого арестованный перенёс несколько гипертонических кризов и ишемический инсульт, но так и не попал в Новосибирск.

Историю Михалева уже в пиковые месяцы пандемии коронавируса рассмотрела тюремная врачебная комиссия, которая также отказала в плановой госпитализации из-за «неблагоприятной эпидемической обстановки». Летом, уже после того, как в ЕСПЧ поступила жалоба, медико-санитарная часть №75 УФСИН выдала заключение, что у него не зарегистрировано нарушений ритма, которые бы вызывали угрозу для жизни.

Противоположные выводы сделала судебно-медицинская экспертиза, которая установила, что заболевание арестованного входит в перечень тяжёлых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.

ЕСПЧ обязал Россию предоставить информацию об этапировании Михалева в медцентр для осмотра до 31 августа. В УФСИН по Забайкальскому краю не смогли подготовить оперативный комментарий, добавляет «Коммерсант».

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