В Чите заключенному с имплантом в сердце отказали в медпомощи из-за коронавируса. Роль «скорой» пытается сыграть ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека обязал Россию оказать срочную медицинскую помощь арестованному по делу о взятке 38-летнему Михаилу Михалеву, который находится в следственном изоляторе №1 Читы. Об этом 4 августа «Коммерсанту» сообщила юрист Анастасия Коптеева, сотрудничающая с «Зоной права».



Как пишет издание, жалобу в ЕСПЧ в мае этого года подала мать заключённого. Правозащитница оказывала ей юридическую поддержку.



Михалева арестовали в начале июля 2018 года. За год до этого в новосибирском медцентре ему имплантировали двухкамерный кардиостимулятор. После операции он должен был проходить ежегодное обследование в том же учреждении. Когда наступило время для очередной плановой госпитализации, мужчина уже был в СИЗО.

