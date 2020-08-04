Дополнительно пострадавшие. Арендные каникулы бизнесу в Петербурге дадут не только по основному ОКВЭД

Комитет имущественных отношений Петербурга внес изменения в свой приказ от 3 апреля, по которому для пользователей городской недвижимости, пострадавших от коронавирусных ограничений, введены «арендные каникулы». Как сообщили 4 августа в ведомстве, теперь отсрочка и последующая беспроцентная рассрочка арендных платежей может быть предоставлена не только по основному, но и по дополнительному виду экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору (ОКВЭД 2).



Ранее предприниматели жаловались, что не могут получить помощь от города, так как их фактическая деятельность не была закреплена как основной ОКВЭД. В итоге работа бизнеса была запрещена из-за коронавирусных ограничений, но платить аренду все равно приходилось.

