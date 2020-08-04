Дополнительно пострадавшие. Арендные каникулы бизнесу в Петербурге дадут не только по основному ОКВЭД
Комитет имущественных отношений Петербурга внес изменения в свой приказ от 3 апреля, по которому для пользователей городской недвижимости, пострадавших от коронавирусных ограничений, введены «арендные каникулы». Как сообщили 4 августа в ведомстве, теперь отсрочка и последующая беспроцентная рассрочка арендных платежей может быть предоставлена не только по основному, но и по дополнительному виду экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору (ОКВЭД 2).
Ранее предприниматели жаловались, что не могут получить помощь от города, так как их фактическая деятельность не была закреплена как основной ОКВЭД. В итоге работа бизнеса была запрещена из-за коронавирусных ограничений, но платить аренду все равно приходилось.
Напомним, отсрочка и рассрочка платежей распространяется на договоры аренды земельных участков, аренды объектов нежилого фонда и контракты на размещение нестационарных торговых объектов, заключенные за период с 13.03.2020 до 01.10.2020. Рассрочка предоставляется на два года: заплатить отсроченные платежи предприниматели могут начиная с 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023. Полный перечень «льготных» видов деятельности на сегодня включает 48 пунктов.
Обратиться с заявлением о предоставлении такой поддержки можно до конца текущего года.