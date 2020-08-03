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03.08.2020 21:03
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Самосвал завалился при съезде на Пискарёвский. Пухто осваивает группа мужчин

ДТП затрудняет съезд с развязки Шафировского проспекта на Пискарёвский проспект вечером 3 августа.

На съезде при повороте не удержался на колёсах самосвал. Машина наклонилась, и контейнер с мусором упал на бок, высыпав содержимое на проезжую часть. Информации о пострадавших нет, хотя участники сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видели рядом две машины Скорой помощи.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

На место прибыла группа поддержки – с десяток мужчин. Как видно на фотографиях очевидцев, они полностью перекрывают дорогу. Тем не менее «Яндекс.Карта» демонстрирует только небольшой затор.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (2)

Елена Козюкова
Очень страшно что теперь дома строят люди не умеющие это делать,водителями работают не умеющие водить и далее по списку.Страшно жить в России.Неужели мы это заслужили и до этого докатились?
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