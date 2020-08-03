Самосвал завалился при съезде на Пискарёвский. Пухто осваивает группа мужчин
ДТП затрудняет съезд с развязки Шафировского проспекта на Пискарёвский проспект вечером 3 августа.
На съезде при повороте не удержался на колёсах самосвал. Машина наклонилась, и контейнер с мусором упал на бок, высыпав содержимое на проезжую часть. Информации о пострадавших нет, хотя участники сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видели рядом две машины Скорой помощи.
На место прибыла группа поддержки – с десяток мужчин. Как видно на фотографиях очевидцев, они полностью перекрывают дорогу. Тем не менее «Яндекс.Карта» демонстрирует только небольшой затор.