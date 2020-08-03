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03.08.2020 19:44
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Автомобилист, выезжая со двора на Бассейную, отправил ровесника-мотоциклиста в больницу

Серьёзное ДТП произошло под вечер 3 августа в Московском районе Санкт-Петербурга. Столкнулись мужчины-одногодки, но в разных «весовых категориях».

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 3 августа около 17:40 у дома 73 по Бассейной улице, по предварительной информации, 48-летний мужчина на «Опеле Зафир» при выезде со двора не предоставил преимущество в движении мотоциклу БМВ, который двигался по главной дороге.

На фотографиях «Мотосолидарности» «ВКонтакте» видно, что повреждения у транспортных средств не очень сильные. Тем не менее, по данным дорожной полиции, мотоциклист (того же 1972 года рождения, что и автомобилист) получил тяжёлые травмы.

<a class="author _" href="https://vk.com/motosolidaritydtp" data-post-id="-166152497_7936" data-post-click-type="post_owner_link">Мотосолидарность ДТП</a>&nbsp;/&nbsp;<a href="https://vk.com/motosolidaritydtp?w=wall-166152497_7936" class="_">vk.com/motosolidaritydtp</a>
Мотосолидарность ДТП / vk.com/motosolidaritydtp
Фото: Мотосолидарность ДТП / vk.com/motosolidaritydtp
Фото: Мотосолидарность ДТП / vk.com/motosolidaritydtp
Фото: Мотосолидарность ДТП / vk.com/motosolidaritydtp

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Комментарии (5)

Crux
когда мужик в 48 лет садится на мотоцикл это значит у него наступил кризис среднего возраста
hal9000
на моте конечно по таким улочкам гонять экстремизм..там полно этих выездов..ладно я крадусь потихоньку и со мной дтп может конечно но я готов к маневру..а на солярисах таксисты-маргиналы или наоборот на прадике бандиты или на мерине млке те вообще по сторонам не смотрят выезжают вообще не парятся..с ними дтп как нефиг делать будет..но и правда рЕшать все будут рЕшалы в лесу гденибудь в ленобласти..
hal9000
С этими выездами..надо чето делать..паркуют прямо впритык не выехать..уже крадешься и ладно на моте..но и на машинах люди едут сами же так когда выезжают и фиг дадут выехать..еще пипикают..мол куда преш..а куда я пру..мне не видно нихудожественно..как мне выехать..уступи ты мне..5 секунд и я выехал..нет надо пипикнуть и гордо себе про нос что то мол -ну и дебил мол куда прешь..короч надо чето делать а что не нзнаю..
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