Серьёзное ДТП произошло под вечер 3 августа в Московском районе Санкт-Петербурга. Столкнулись мужчины-одногодки, но в разных «весовых категориях».

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 3 августа около 17:40 у дома 73 по Бассейной улице, по предварительной информации, 48-летний мужчина на «Опеле Зафир» при выезде со двора не предоставил преимущество в движении мотоциклу БМВ, который двигался по главной дороге.

На фотографиях «Мотосолидарности» «ВКонтакте» видно, что повреждения у транспортных средств не очень сильные. Тем не менее, по данным дорожной полиции, мотоциклист (того же 1972 года рождения, что и автомобилист) получил тяжёлые травмы.