Как стало известно «Фонтанке», около двух дня 31 июля к перекрестку Купчинской и Малой Балканской улиц подъехала черная «КИА» под управлением 52-летней петербурженки. Ехала она по второстепенной дороге, но отсутствие машин поблизости сыграло с ней злую шутку. Прежде чем посмотреть по сторонам, женщина «высунула» машину на перекресток и получила мощный боковой удар от мчащегося фургона.

Серьезным ДТП закончилась встреча женщины-водителя и фургона на пустынном купчинском перекрестке. Пострадавшую пришлось вырезать из автомобиля.

«КИА» на невысокой скорости выбросило на тротуар, тоже безлюдный. Женщину зажало в салоне, ее пришлось вырезать специнструментом и госпитализировать в НИИ им. Джанелидзе с черепно-мозговой травмой.



Водитель фургона тоже получил повреждения, его увезли в тот же НИИ.

