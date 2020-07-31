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31.07.2020 17:38
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Мастер-класс от петербургских водителей: как не разъехаться на пустом перекрестке

Серьезным ДТП закончилась встреча женщины-водителя и фургона на пустынном купчинском перекрестке. Пострадавшую пришлось вырезать из автомобиля.

Как стало известно «Фонтанке», около двух дня 31 июля к перекрестку Купчинской и Малой Балканской улиц подъехала черная «КИА» под управлением 52-летней петербурженки. Ехала она по второстепенной дороге, но отсутствие машин поблизости сыграло с ней злую шутку. Прежде чем посмотреть по сторонам, женщина «высунула» машину на перекресток и получила мощный боковой удар от мчащегося фургона.

«Фонтанка.ру»

«КИА» на невысокой скорости выбросило на тротуар, тоже безлюдный. Женщину зажало в салоне, ее пришлось вырезать специнструментом и госпитализировать в НИИ им. Джанелидзе с черепно-мозговой травмой.

Водитель фургона тоже получил повреждения, его увезли в тот же НИИ.

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Комментарии (4)

Swift_5e4d8a276f5e8
.... меня меня больше впечатлило, как две курицы не разминулись на ренджроверах в центре....
Swift_5e4d8a276f5e8
.... воДятельниц.
avtech
она сделала все от нее возможное, что бы произошло дтп
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