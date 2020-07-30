Смертность от коронавируса в Москве держится на одном уровне. Погибли еще 14 человек

В Москве за последние сутки скончались еще 14 пациентов с коронавирусом. Об этом 30 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Общее количество жертв COVID-19 в российской столице достигло 4460 человек. Накануне сообщалось о гибели 12 человек — смертность от коронавируса остается примерно на одном уровне.



По данным на утро 30 июля, всего в России от COVID-19 скончались 13802 человека, из них 2023 в Петербурге.

