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30.07.2020 23:08
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Смертность от коронавируса в Москве держится на одном уровне. Погибли еще 14 человек

В Москве за последние сутки скончались еще 14 пациентов с коронавирусом. Об этом 30 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Общее количество жертв COVID-19 в российской столице достигло 4460 человек. Накануне сообщалось о гибели 12 человек — смертность от коронавируса остается примерно на одном уровне.

По данным на утро 30 июля, всего в России от COVID-19 скончались 13802 человека, из них 2023 в Петербурге.

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