Генпрокуратура: Во время пандемии количество киберпреступлений в РФ почти удвоилось

Количество киберпреступлений за первое полугодие 2020-го выросло в России почти на 92 %, такие данные были озвучены 30 июля на коллегии Генпрокуратуры.



«В первом полугодии 2020 года число зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года незначительно снизилось. При этом число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, увеличилось на 91,7%», — сообщили в Генпрокуратуре.



Кроме того, в связи с пандемией существенно возросло количество фейков в Интернете, добавили в ведомстве. «В органы прокуратуры поступило свыше 340 уведомлений о распространении недостоверной информации. В целях ее блокировки в Роскомнадзор направлено 153 требования (в аналогичном периоде 2019 г. — 6). По итогам рассмотрения 219 требований заблокировано свыше 4 тыс. сайтов, с более чем 25 тыс. ресурсов противоправные сообщения удалены», — заявили в Генпрокуратуре.