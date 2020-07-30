Пожар на территории яхт-клуба тушили в Красносельском районе Петербурга в ночь на 30 июля.

Как сообщили в пресс-службе городского управления МЧС, сообщение о возгорании на Петергофском шоссе поступило в 03:22 ночи. Полыхал металлический ангар, в котором предположительно хранились лодки и плавучие знаки. Через час пожар локализовали, а в 04:49 полностью потушили.

Никто не пострадал. На месте работали 63 человека и 15 единиц техники.

