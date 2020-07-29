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29.07.2020 23:54
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«Слетелись в край все известные проходимцы». Дегтярев нашел на акциях в Хабаровске провокаторов из Грузии

В Хабаровский край приехали организаторы провокаций, в том числе из Грузии. Об этом врио губернатора региона Михаил Дегтярев рассказал 29 июля в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVI Сергею Шнурову.

При этом, по его словам, первые акции были вызваны исключительно «праведным гневом народа».

«Я понимаю, что никаких организаторов первых акций, шествий не было. Это правда. И на все это, на праведный гнев, на массовость, конечно же, слетелись в край все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и прочим, в том числе и иностранцы. Они здесь, мы знаем, в том числе из Грузии», - заявил он.

Ранее Дегтярев говорил, что акции протеста в столице региона уже не имеют ничего общего с желанием защитить бывшего главу Сергея Фургала.

Михаил Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края указом президента 20 июля. Его предшественник Сергей Фургал был уволен в связи с утратой доверия, ему инкриминируются две статьи об убийстве. Несогласованные акции из-за отставки Фургала проводятся в Хабаровске с 11 июля.

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Комментарии (2)

AEG
«Слетелись в край все известные проходимцы»

Себя имеет ввиду?
kote_5e4d88f83c7f0
Когда забыл, что Грузия закрыта в обе стороны.
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