«Слетелись в край все известные проходимцы». Дегтярев нашел на акциях в Хабаровске провокаторов из Грузии

В Хабаровский край приехали организаторы провокаций, в том числе из Грузии. Об этом врио губернатора региона Михаил Дегтярев рассказал 29 июля в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVI Сергею Шнурову.



При этом, по его словам, первые акции были вызваны исключительно «праведным гневом народа».



«Я понимаю, что никаких организаторов первых акций, шествий не было. Это правда. И на все это, на праведный гнев, на массовость, конечно же, слетелись в край все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и прочим, в том числе и иностранцы. Они здесь, мы знаем, в том числе из Грузии», - заявил он.

