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28.07.2020 13:30
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«Со всей страны слетелись профессиональные провокаторы и оппозиционеры». Дегтярев призвал заканчивать с митингами в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края считает, что акции протеста в столице региона уже не имеют ничего общего с желанием защитить бывшего главу Сергея Фургала.

«На эти мероприятия со всей страны слетелись профессиональные провокаторы и оппозиционеры. Мы их всех фиксируем вместе с органами госбезопасности, ведется наблюдение, работает система, в том числе распознавания лиц», — цитирует 27 июля заявление Михаила Дегтярева ТАСС.

По его словам, протест уже «не имеет ничего общего, к сожалению, с праведным гневом» и желанием отстоять экс-губернатора. «Поэтому мое мнение и призывы к народу Хабаровского края однозначны: с несанкционированными акциями нужно постепенно заканчивать», — заверил Дегтярев.

Ранее он заявил, что за акциями протеста могут стоять иностранцы.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был отправлен в отставку с формулировкой «по утрате доверия». Сейчас он находится в СИЗО в рамках расследования уголовного дела об организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. Его арест стал причиной для митингов в регионе, которые проходят уже несколько дней. Президент России Владимир Путин назначил депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева на должность врио губернатора. Однако это назначение не положило конец акциям протеста в регионе. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заметил, что хабаровчане «не очень приветливо» встретили врио, попросив жителей региона дать Дегтяреву шанс.

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Комментарии (9)

hedgehog_
теперь оппозиционер тоже ругательством стало. умный, либерал, оппозиционер. ну прям словарь можно составлять
hedgehog_
тест
SNOW
тупой-тупой, а как тонко и глубоко ситуацию оценил всего за неделю, во всем разобрался и поставил точный диагноз. Голова!
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