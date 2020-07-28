«Со всей страны слетелись профессиональные провокаторы и оппозиционеры». Дегтярев призвал заканчивать с митингами в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края считает, что акции протеста в столице региона уже не имеют ничего общего с желанием защитить бывшего главу Сергея Фургала.

«На эти мероприятия со всей страны слетелись профессиональные провокаторы и оппозиционеры. Мы их всех фиксируем вместе с органами госбезопасности, ведется наблюдение, работает система, в том числе распознавания лиц», — цитирует 27 июля заявление Михаила Дегтярева ТАСС.

По его словам, протест уже «не имеет ничего общего, к сожалению, с праведным гневом» и желанием отстоять экс-губернатора. «Поэтому мое мнение и призывы к народу Хабаровского края однозначны: с несанкционированными акциями нужно постепенно заканчивать», — заверил Дегтярев.