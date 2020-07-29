Похоронные агенты судятся со Смольным за право работать с умершими от коронавируса

Частная ритуальная компания подала иск к комитету здравоохранения с требованием отменить запрет на перевозку петербуржцев, у которых при посмертном исследовании выявили COVID-19. С каждого тела похоронщики могут терять по 200 тысяч рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 29 июля, тяжбу со Смольным затеяла коммерческая организация «Специализированная служба по вопросам похоронного дела Санкт-Петербурга и Ленинградской области», принадлежащая предпринимателю Борису Гладилину. Его фирма требует отменить пункт распоряжения комитета по здравоохранению от 15 апреля 2020 года в части запрета на транспортировку и погребение или кремацию лиц, у которых выявлен положительный результат посмертного вирусологического исследования на COVID-19.