Похоронные агенты судятся со Смольным за право работать с умершими от коронавируса
Частная ритуальная компания подала иск к комитету здравоохранения с требованием отменить запрет на перевозку петербуржцев, у которых при посмертном исследовании выявили COVID-19. С каждого тела похоронщики могут терять по 200 тысяч рублей.
Как стало известно «Фонтанке» 29 июля, тяжбу со Смольным затеяла коммерческая организация «Специализированная служба по вопросам похоронного дела Санкт-Петербурга и Ленинградской области», принадлежащая предпринимателю Борису Гладилину. Его фирма требует отменить пункт распоряжения комитета по здравоохранению от 15 апреля 2020 года в части запрета на транспортировку и погребение или кремацию лиц, у которых выявлен положительный результат посмертного вирусологического исследования на COVID-19.
Компания Гладилина действует под торговой маркой «Похоронный дом». Название юридического лица почти копирует государственное учреждение, через которое жители Петербурга могут бесплатно оформить весь цикл захоронения или кремации. Стоимость предложенных агентами «Похоронного дома» услуг - в случае, если они добираются до родственников покойного, - может превышать 200 тысяч рублей.
Еще один удар по похоронному бизнесу нанес запрет главы Роспотребнадзора Петербурга Наталии Башкетовой на церемонии прощания. Эти ритуалы составляют существенную долю выручки похоронщиков, наряду с транспортировкой тела и подготовкой к погребению. Этот запрет был снят после вмешательства Александра Беглова.