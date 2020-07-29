FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +18
71.92р84.26р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
29.07.2020 00:58
3
Печать

Похоронные агенты судятся со Смольным за право работать с умершими от коронавируса

Частная ритуальная компания подала иск к комитету здравоохранения с требованием отменить запрет на перевозку петербуржцев, у которых при посмертном исследовании выявили COVID-19. С каждого тела похоронщики могут терять по 200 тысяч рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 29 июля, тяжбу со Смольным затеяла коммерческая организация «Специализированная служба по вопросам похоронного дела Санкт-Петербурга и Ленинградской области», принадлежащая предпринимателю Борису Гладилину. Его фирма требует отменить пункт распоряжения комитета по здравоохранению от 15 апреля 2020 года в части запрета на транспортировку и погребение или кремацию лиц, у которых выявлен положительный результат посмертного вирусологического исследования на COVID-19.

Компания Гладилина действует под торговой маркой «Похоронный дом». Название юридического лица почти копирует государственное учреждение, через которое жители Петербурга могут бесплатно оформить весь цикл захоронения или кремации. Стоимость предложенных агентами «Похоронного дома» услуг - в случае, если они добираются до родственников покойного, - может превышать 200 тысяч рублей.

Еще один удар по похоронному бизнесу нанес запрет главы Роспотребнадзора Петербурга Наталии Башкетовой на церемонии прощания. Эти ритуалы составляют существенную долю выручки похоронщиков, наряду с транспортировкой тела и подготовкой к погребению. Этот запрет был снят после вмешательства Александра Беглова.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

Владислав Гольянов
У меня скромные похороны отца обошлись примерно в 150 тысяч. По ТВ показывают как приезжают выносить скончавшегося дома на носилках в черном пакете. А не хрена. Попросили две простыни, замотали и так несли в машину.
Владислав Гольянов
Какое бесплатно? Вывоз усопшего из дома через ГУП "Ритуальные услуги" - 2000 рублей. Еще эти кабаны-санитары просят чаевые.
262172581
200 тысяч агенту? Это сколько же похороны сейчас стоят?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний