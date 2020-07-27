Благоустройство по-петербургски. Рядом с метро «Проспект Большевиков» ямы на тротуарной плитке латают асфальтом
Пример экстренного спасения тротуаров показали дорожники в Невском районе Петербурга. В ответ на череду жалоб пешеходную зону закатали в асфальт - местами и прямо поверх плитки.
Фотографии стараний дорожников 27 июля прислали читатели «Фонтанки», у которых ремонт по принципу «и так сойдёт» вызвал недоумение. «Асфальт рядом рядом с метро «Проспект Большевиков» положили прямо поверх полудохлой плитки», - пишут жители, отмечая, что чёрные «лепёшки» и «заплатки» не добавляют привлекательности расположенному рядом Ледовому дворцу.
Тротуар рядом с вестибюлем собирает жалобы не первый год. На портал «Наш Санкт-Петербург» недовольные состоянием пешеходной зоны пишут с периодичностью в несколько месяцев: «Необходима полная реконструкция всей площади!», «Непрезентабельно, опасно ходить на каблуках, зимой в дырах лужи, покрытые льдом», «Устраните дефекты».
С лета прошлого года администрация обещает, что ремонт по программе благоустройства запланирован на 2020 год. Вопрос на контроле до 15 октября 2020 года. Заниматься тротуаром раньше, как следует из ответов чиновников, особого смысла не было. «Существующие на сегодняшний день повреждения покрытия по данному адресу находятся в пределах допустимых норм и не нуждаются в срочном ремонте», - сообщали на очередную жалобу в августе 2019-го.