Фотографии стараний дорожников 27 июля прислали читатели «Фонтанки», у которых ремонт по принципу «и так сойдёт» вызвал недоумение. «Асфальт рядом рядом с метро «Проспект Большевиков» положили прямо поверх полудохлой плитки», - пишут жители, отмечая, что чёрные «лепёшки» и «заплатки» не добавляют привлекательности расположенному рядом Ледовому дворцу.



Тротуар рядом с вестибюлем собирает жалобы не первый год. На портал «Наш Санкт-Петербург» недовольные состоянием пешеходной зоны пишут с периодичностью в несколько месяцев: «Необходима полная реконструкция всей площади!», «Непрезентабельно, опасно ходить на каблуках, зимой в дырах лужи, покрытые льдом», «Устраните дефекты».

