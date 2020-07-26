В Сестрорецке стартующий с обочины «Субару» сбил мотоциклиста, а у Невской Дубровки раздосадованный супруг без прав врезался в дерево

Присоединяющийся к потоку на Приморском шоссе в Петербурге водитель легкового автомобиля вклинился впереди мотоциклиста. Байкер не смог уйти от столкновения. Домашняя ссора в Ленобласти закончилась разбитой машиной и больницей.



Как сообщает региональное управление ГИБДД, кроме 29-летнего мотоциклиста пострадала девушка, которая сидела позади него, она на год младше друга. Оба госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным дорожной полиции, «Субару» с 33-летним водителем за рулем стартовал с обочины у 271 дома по Приморскому шоссе. Столкновение произошло около восьми часов вечера 26 июля.