В Сестрорецке стартующий с обочины «Субару» сбил мотоциклиста, а у Невской Дубровки раздосадованный супруг без прав врезался в дерево
Присоединяющийся к потоку на Приморском шоссе в Петербурге водитель легкового автомобиля вклинился впереди мотоциклиста. Байкер не смог уйти от столкновения. Домашняя ссора в Ленобласти закончилась разбитой машиной и больницей.
Как сообщает региональное управление ГИБДД, кроме 29-летнего мотоциклиста пострадала девушка, которая сидела позади него, она на год младше друга. Оба госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным дорожной полиции, «Субару» с 33-летним водителем за рулем стартовал с обочины у 271 дома по Приморскому шоссе. Столкновение произошло около восьми часов вечера 26 июля.
Еще днем на дороге Новая Пустошь - Невская Дубровка «Рено» с сорокалетним мужчиной за рулем врезался в дерево. Он также в тяжелом состоянии. Как уточняет «Дорожный инспектор», у водителя нет разрешения на управление автомобилем, в машину он сел после ссоры с супругой.