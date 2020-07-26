FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +23
71.60р83.10р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
26.07.2020 22:23
0
Печать

В Сестрорецке стартующий с обочины «Субару» сбил мотоциклиста, а у Невской Дубровки раздосадованный супруг без прав врезался в дерево

Присоединяющийся к потоку на Приморском шоссе в Петербурге водитель легкового автомобиля вклинился впереди мотоциклиста. Байкер не смог уйти от столкновения. Домашняя ссора в Ленобласти закончилась разбитой машиной и больницей.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, кроме 29-летнего мотоциклиста пострадала девушка, которая сидела позади него, она на год младше друга. Оба госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным дорожной полиции, «Субару» с 33-летним водителем за рулем стартовал с обочины у 271 дома по Приморскому шоссе. Столкновение произошло около восьми часов вечера 26 июля.

Еще днем на дороге Новая Пустошь - Невская Дубровка «Рено» с сорокалетним мужчиной за рулем врезался в дерево. Он также в тяжелом состоянии. Как уточняет «Дорожный инспектор», у водителя нет разрешения на управление автомобилем, в машину он сел после ссоры с супругой.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний