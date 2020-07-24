Беглов: В Петербурге более 7 тысяч сотрудников больниц заразились COVID-19

«На сегодняшний день есть информация о более чем 7 тысячах сотрудников больниц, которые заразились коронавирусом. Эта цифра включает как медиков, так и немедицинских работников — кадровиков, бухгалтеров, системщиков и городских, и федеральных, и частных медицинских учреждений. Сюда включены и бессимптомные и легкие формы заболевания», — рассказал 24 июля Александр Беглов в интервью РИА Новости .

Губернатор Петербурга назвал число врачей и не медицинских работников, которые заразились коронавиурсом на работе.

По его словам, такая большая цифра может быть объяснена «охватом тестирования». Губернатор подчеркнул, что петербургских медиков проверяют на COVID-19 «каждую неделю».

За последние сутки в Петербурге выявили 181 новый случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших в Северной столице достигло 30 281 человека.