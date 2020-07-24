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24.07.2020 11:16
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Беглов: В Петербурге более 7 тысяч сотрудников больниц заразились COVID-19

Губернатор Петербурга назвал число врачей и не медицинских работников, которые заразились коронавиурсом на работе.

«На сегодняшний день есть информация о более чем 7 тысячах сотрудников больниц, которые заразились коронавирусом. Эта цифра включает как медиков, так и немедицинских работников — кадровиков, бухгалтеров, системщиков и городских, и федеральных, и частных медицинских учреждений. Сюда включены и бессимптомные и легкие формы заболевания», — рассказал 24 июля Александр Беглов в интервью РИА Новости.

По его словам, такая большая цифра может быть объяснена «охватом тестирования». Губернатор подчеркнул, что петербургских медиков проверяют на COVID-19 «каждую неделю».

За последние сутки в Петербурге выявили 181 новый случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших в Северной столице достигло 30 281 человека.

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Комментарии (7)

261865331
7000 заболевших медиков. Плюс члены их семей. Как раз 30 тысяч заболевших. Получается вирус есть только в медучреждениях?. Я правильно понял нашего гауляйтера?
260618801
Это признание Беглова, что статистику в Питере подтасовали. Не может быть при всего 30т по Питеру случаев, 7т врачей. А ещё показатель смертности в Питере как-то странно отличается от общероссийского.
Karl111
бЕГЛОВ, СКОЛЬКИХ ЛЮДЕЙ УСПЕЛИ ЗАРАЗИТЬ ЭТИ ВРАЧИ?
9 ЧАСОВ В ПРИЕМНОМ ПОКОЕ НА КОСТЮШКО! В БОЛЬНИЦЕ ЗАРАЗИЛИ КОВИДОМ И БОЛЬШЕ НЕТ ЧЕЛОВЕКА!
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