Уровень заболеваемости коронавирусом в Петербурге не меняется. По России количество заразившихся превысило 800 тысяч человек

За последние сутки в Петербурге выявили 181 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 24 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Таким образом, общее количество заболевших в Северной столице достигло 30 281 человека. Напомним, накануне сообщалось о 184 заразившихся — уровень заболеваемости остается примерно одинаковым. По России за сутки выявили 5811 новых случаев — общее количество заболевших достигло 800 849 человек.



Случаи коронавируса выявили во всех регионах страны, кроме Чукотки. Несменяемым лидером по ежедневному приросту остается Москва, где нашли 645 новых заболевших. Петербург по этому показателю замыкает пятерку.

