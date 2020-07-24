Уровень заболеваемости коронавирусом в Петербурге не меняется. По России количество заразившихся превысило 800 тысяч человек
За последние сутки в Петербурге выявили 181 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 24 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Таким образом, общее количество заболевших в Северной столице достигло 30 281 человека. Напомним, накануне сообщалось о 184 заразившихся — уровень заболеваемости остается примерно одинаковым. По России за сутки выявили 5811 новых случаев — общее количество заболевших достигло 800 849 человек.
Случаи коронавируса выявили во всех регионах страны, кроме Чукотки. Несменяемым лидером по ежедневному приросту остается Москва, где нашли 645 новых заболевших. Петербург по этому показателю замыкает пятерку.
В региональном оперштабе уточнили, что за сутки 18 348 человек были проверены на COVID-19. В Петербурге под медицинским наблюдением остаются 1879 человек, из которых 185 — в обсерваторе, а 1325 — на самоизоляции.
Нашу страну по общему числу выявленных заболевших опережают только Индия (1,2 миллиона), Бразилия (2,2 миллиона) и США (3,97 миллиона). В РФ большинство заразившихся (588 774) смогли вылечиться от вируса, а для 13 046 он закончился летальным исходом.