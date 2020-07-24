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24.07.2020 09:05
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В России начал действовать закон об упрощенном получении гражданства иностранцами

Закон об упрощении получения гражданства иностранцами вступил в силу 24 июля. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, постоянно проживающие в России иностранцы смогут не отказываться от гражданства другого государства. Родившиеся в СССР и его бывших республиках, но не получившие их гражданства, освобождаются от требования об обязательном трехлетнем проживании в России до подачи заявления, а также от подтверждения источника дохода.

Также закон распространяется на иностранцев, которые три года состоят в браке с россиянином и живут в России или имеют хотя бы одного родителя, имеющего российское гражданство и проживающего на территории страны.

Подача заявления для получения российского гражданства также будет упрощена для граждан Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана. Теперь они смогут подать его без соблюдения срока проживания в России при наличии действительного вида на жительство.

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Комментарии (5)

hedgehog_
- Вы должны жрать, размножаться и захватывать территории! Что бы еще больше жрать, размножаться и захватывать территории!!!
- А любить?
- Любииить?.. Любить будем тех, кто жрет, размножается и захватывает территории!
забавный был мультик.
ldsDenis
А Русским куда потом бежать, когда эта орава голодранцев хлынет в страну? И явно же не в Житомер или в глухую деревню они поедут, а в Москву, Питер и другие города муравейники. Сельхоз хозяйство похерено, работы в городах особо нет, и чё со всем этим делать?
Сергей Мецор
Как всегда, громко, но ни о чем ! Лучше бы вернули русских, украинцев, белорусов из других стран, раздали им пустующие дома ( деревни все опустели ), подвели бы газ, воду, оказали бы мат. помощь и люди бы возродили деревню, подняли сельское хозяйство и не надо было бы гастарбайтеров завозить, но мы же видим, что это никому не надо, а ведь по этому пути шел Израиль, Германия....
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