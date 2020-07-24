В России начал действовать закон об упрощенном получении гражданства иностранцами

Закон об упрощении получения гражданства иностранцами вступил в силу 24 июля. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Согласно закону, постоянно проживающие в России иностранцы смогут не отказываться от гражданства другого государства. Родившиеся в СССР и его бывших республиках, но не получившие их гражданства, освобождаются от требования об обязательном трехлетнем проживании в России до подачи заявления, а также от подтверждения источника дохода.



Также закон распространяется на иностранцев, которые три года состоят в браке с россиянином и живут в России или имеют хотя бы одного родителя, имеющего российское гражданство и проживающего на территории страны.

