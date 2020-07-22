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22.07.2020 15:39
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В России могут разрешить скорость 150 км/ч. Сначала на трассе М-11 Москва — Петербург

До 150 км/ч скоростной режим может быть поднят на некоторых платных трассах, сообщает 22 июля РИА Новости в своём телеграм-канале со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

По его словам, это решение может быть принято в течение месяца. Сначала разрешённую скорость увеличат на автодороге М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург), а затем, возможно, на М-4 «Дон», заявил Хуснуллин. Сейчас на этих дорогах, на некоторых их участках, действует лимит 130 км/ч.

Фото: avtodor-tr.ru

Платную трассу М-11 открыл в ноябре 2019 года президент России Владимир Путин, тогда же она получила название «Нева». Через несколько лет её должен дополнить 62-километровый обход Твери.

М-11 — часть международного транспортного маршрута ЕЗК, проходящего по России, Казахстану и Китаю: Санкт-Петербург — Москва — Казань — Оренбург — Актобе — Кызылорда — Шымкент — Алма-Ата — Урумчи — Ланьчжоу — Чжэнчжоу — Ляньюньган. Его общая протяженность — более 8 тысяч километров. Следующим этапом станет ввод автодороги М-12 Москва — Казань.

Накануне председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал, что М-12 планируется полностью платной. Цену проезда пока закладывают на уровне около 2,5 рублей за километр для легкового автомобиля, то есть 1,6 тысячи рублей за всю дорогу, передавало РИА Новости.

Фото: avtodor-tr.ru

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Комментарии (23)

crosbyst
Бряхня!
Игорь Титов
Ну было , примерно 30000 трупов в год, станет, примерно 40-45000, растем над собой!!!!
Игорь Титов
Это все, видимо, в cвете компании снижения смертности на дорогах, одобряю, и, в качестве рацухи, предлагаю 180..!!!!
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