В России могут разрешить скорость 150 км/ч. Сначала на трассе М-11 Москва — Петербург

До 150 км/ч скоростной режим может быть поднят на некоторых платных трассах, сообщает 22 июля РИА Новости в своём телеграм-канале со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

По его словам, это решение может быть принято в течение месяца. Сначала разрешённую скорость увеличат на автодороге М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург), а затем, возможно, на М-4 «Дон», заявил Хуснуллин. Сейчас на этих дорогах, на некоторых их участках, действует лимит 130 км/ч.