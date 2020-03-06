Добраться из Петербурга в Москву можно будет быстрее. На участке М-11 разрешат 130 км/ч
На платной трассе М-11 «Нева» будет увеличена допустимая скорость движения, но только на участке с 58-го километра до пункта взимания платы на въезде в Петербург.
Как пишет ТАСС 6 марта со ссылкой на госкомпанию «Автодор», в управлении которой находится скоростная дорога, на указанной части трассы разрешат разогнаться до 130 километров в час. Нововведение станет доступно в апреле 2020 года.
Отметим, сейчас скорость 130 км/ч на М-11 «Нева» действует на обходе Вышнего Волочка в Тверской области.
Напомним, в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин открыл платную дорогу М-11, которая получила название «Нева». Скоростная трасса протяжённостью 669 километров проходит от московской кольцевой до петербургской и практически полностью дублирует бесплатную М-10 «Россия».