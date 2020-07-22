Петербуржцам следует проявить осмотрительность: погода в городе резко ухудшается, предупреждает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 22 июля ожидаются ливни и грозы, ветер местами усилится до 15 м/с.
Спасатели напоминают, что в домах и квартирах лучше закрыть окна, следует держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, заборов и слабо укреплённых конструкций. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы. Не растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление. Не разговаривайте по городскому телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода.
Даже вчера, когда погода была спокойной, по словам очевидцев из «ДТП и ЧП», дерево накрыло автомобили на Передовиков, 25. Сегодня таких случаев может быть больше.
Кроме того, вчера после часового дождя юг Петербурга пережил локальное наводнение.
Самые трагические последствия имела гроза, бушевавшая над Петербургом 18 июня: в Полюстрово при падении крана погиб машинист, а в Ломоносове на пляже молния убила маленького мальчика.