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22.07.2020 09:30
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Печать

МЧС предупреждает: на Петербург идёт грозовой шторм

Петербуржцам следует проявить осмотрительность: погода в городе резко ухудшается, предупреждает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 22 июля ожидаются ливни и грозы, ветер местами усилится до 15 м/с.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/pogoda" class="_">yandex.ru/pogoda</a>
Скриншот из yandex.ru/pogoda

Спасатели напоминают, что в домах и квартирах лучше закрыть окна, следует держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, заборов и слабо укреплённых конструкций. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы. Не растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление. Не разговаривайте по городскому телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода.

Даже вчера, когда погода была спокойной, по словам очевидцев из «ДТП и ЧП», дерево накрыло автомобили на Передовиков, 25. Сегодня таких случаев может быть больше.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Кроме того, вчера после часового дождя юг Петербурга пережил локальное наводнение.

Самые трагические последствия имела гроза, бушевавшая над Петербургом 18 июня: в Полюстрово при падении крана погиб машинист, а в Ломоносове на пляже молния убила маленького мальчика.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/pogoda" class="_">yandex.ru/pogoda</a>
Скриншот из yandex.ru/pogoda

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Комментарии (11)

hedgehog_
и к 16 часам наверное всё это закончится и опять будет тепло и сухо. точных прогнозов быть не может особенно у нас тут
260860591
а что телефонные провода разве между столбами натянуты? Был убежден, что они под землей.
NikiMagnusson
". Не разговаривайте по городскому телефону"
а что еще они существуют?
для чего? если у каждого есть моб телефон?
а звонки в мессенджерах бесплатны?
ск сейчас абонплата за городской тел в мес?
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