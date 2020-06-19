Подробности трагического происшествия на берегу Финского залива в Петродворцовом районе Петербурга рассказали очевидцы, которые пытались спасти убитого молнией ребенка. Током поразило и его бабушку.



Как стало известно «Фонтанке», сообщение о попадании в семилетнего мальчика молнии поступило в полицию около восьми часов вечера. Ребенок умер на пляже возле кафе «Домик у причала», которое расположено на набережной Сидоровского канала в Ломоносове.



Судя по данным сервиса lightningmaps.org, две вспышки на этом месте произошли в самом начале грозы, в 18.51 и 18.57. Прибывшие на место врачи смогли только констатировать смерть ребенка.

