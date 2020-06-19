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19.06.2020 00:12
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В бабушку погибшего в Ломоносове ребенка тоже попала молния. Его брат с отцом в это время купались в заливе

Подробности трагического происшествия на берегу Финского залива в Петродворцовом районе Петербурга рассказали очевидцы, которые пытались спасти убитого молнией ребенка. Током поразило и его бабушку.

Как стало известно «Фонтанке», сообщение о попадании в семилетнего мальчика молнии поступило в полицию около восьми часов вечера. Ребенок умер на пляже возле кафе «Домик у причала», которое расположено на набережной Сидоровского канала в Ломоносове.

Судя по данным сервиса lightningmaps.org, две вспышки на этом месте произошли в самом начале грозы, в 18.51 и 18.57. Прибывшие на место врачи смогли только констатировать смерть ребенка.

По информации «Фонтанки», семья живет в Колпинском районе, на пляж мальчик приехал с отцом, братом-близнецом и бабушкой. Как рассказали изданию очевидцы, в момент удара папа и брат ребенка купались в заливе, второй мальчик сидел с бабушкой под зонтиком. «Потом ударила сильная молния, сначала мы испугались все, потом женщина стала кричать сильно, моя подруга Дина кинулась им на помощь, мы попросили людей в машине вызвать скорую. Дина вытащила из кустов мальчика, у него был ожог на руке», - рассказала петербурженка Марина. Зонт оставался в руках у пожилой женщины, девушка его отбросила и начала сердечно-легочную реанимацию, пытаясь спасти ребенка. Подбежавший мужчина пытался помочь бабушке ребенка. Скорая помощь, по словам очевидцев, некоторое время стояла на переезде, мальчика не спасли, а его бабушку увезли в больницу.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

ТиМуР
Я один получаю рассылку от МЧС ?
Ужасно...
братик маленький близнец что чувствует ? .. как ему что теперь .. где его братик . Кошмарный случай :(
Просто даже представить больно.
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