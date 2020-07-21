СМИ назвали шесть российских городов, откуда разрешат полёты за границу. Петербург в списке есть

По данным источника издания в крупном российском аэропортовом холдинге, эти города – Москва (все три её аэропорта), Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Екатеринбург и Владивосток. Они выбраны по географическому принципу: по одному в каждом макрорегионе. Список стран, куда можно будет улететь, Росавиация, Роспотребнадзор и МИД России согласуют с территориальными подразделениями Роспотребнадзора этих шести городов.

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полёты могут разрешить из шести крупных российских городов – они станут внутригосударственными хабами, передаёт 21 июля «Газета.Ru» со ссылкой на «Известия» .

На втором этапе, по словам источника, эти ведомства будут исходя из эпидемиологической ситуации каждые две недели направлять правительству перечень стран для вероятного возобновления перелётов.

«Таким образом, если авиасообщение с другими странами будет восстановлено 1 августа, российские аэропорты, не отнесенные к внутригосударственным хабам, смогут принимать рейсы из-за границы не ранее середины августа», – пишут «Известия».

Напомним, 15 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что для восстановления полётов за рубеж Россия ждёт ответов от других государств, которые смогут открыть свои границы для россиян. Ответы, по её словам, должны поступить совсем скоро.

Тем временем петербургский аэропорт Пулково в июне смог выйти на уровень прошлого года по перевозке пассажиров в регионы России.