В Пулково полностью восстановили пассажиропоток в регионы. Международные рейсы на очереди

Петербургский аэропорт в июне смог выйти на уровень прошлого года по перевозке пассажиров в регионы России.

«С 1 по 19 июля 2020 года пассажиропоток на региональных направлениях аэропорта Пулково составил более четырёхсот тысяч пассажиров, что соответствует аналогичному периоду прошлого года. Таким образом, российский региональный трафик аэропорта Пулково восстановлен на 100 %», — рассказали 20 июля «Фонтанке» в пресс-службе оператора «Воздушные ворота северной столицы».

Чаще всего из Петербурга летают на южные курорты, а также популярностью пользуются Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Уфа, Казань и Челябинск.