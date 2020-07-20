В Пулково полностью восстановили пассажиропоток в регионы. Международные рейсы на очереди
Петербургский аэропорт в июне смог выйти на уровень прошлого года по перевозке пассажиров в регионы России.
«С 1 по 19 июля 2020 года пассажиропоток на региональных направлениях аэропорта Пулково составил более четырёхсот тысяч пассажиров, что соответствует аналогичному периоду прошлого года. Таким образом, российский региональный трафик аэропорта Пулково восстановлен на
Чаще всего из Петербурга летают на южные курорты, а также популярностью пользуются Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Уфа, Казань и Челябинск.
В аэропорту заверили, что сейчас ведется работа по восстановлению и открытию новых рейсов, включая международные направления. «Wizz Air начнет выполнять полеты по 14 новым направлениям», — отметили в компании-операторе.