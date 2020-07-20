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20.07.2020 12:58
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В Пулково полностью восстановили пассажиропоток в регионы. Международные рейсы на очереди

Петербургский аэропорт в июне смог выйти на уровень прошлого года по перевозке пассажиров в регионы России.

«С 1 по 19 июля 2020 года пассажиропоток на региональных направлениях аэропорта Пулково составил более четырёхсот тысяч пассажиров, что соответствует аналогичному периоду прошлого года. Таким образом, российский региональный трафик аэропорта Пулково восстановлен на 100 %», — рассказали 20 июля «Фонтанке» в пресс-службе оператора «Воздушные ворота северной столицы».

Чаще всего из Петербурга летают на южные курорты, а также популярностью пользуются Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Уфа, Казань и Челябинск.

В аэропорту заверили, что сейчас ведется работа по восстановлению и открытию новых рейсов, включая международные направления. «Wizz Air начнет выполнять полеты по 14 новым направлениям», — отметили в компании-операторе.

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