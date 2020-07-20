Трансгендерную активистку отправили в мужскую камеру за акцию против законопроекта Мизулиной. «Полину ждут унижения и издевательства»

Тверской суд Москвы арестовал на 14 суток трансгендерную активистку Полину Симоненко за акцию против поправок в Семейный кодекс, которые предложила сенатор Елена Мизулина. Об этом 20 июля сообщает «Медиазона» со ссылкой на «ЛГБТ+ Фракцию» движения «Гражданское общество».



Симоненко признана виновной по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акций). По данным «ОВД-Инфо», активистку избили в суде при попытке сбежать от полицейских.



«В мужской камере Полину ждут унижения и издевательства со стороны сотрудников и сокамерников. Возможно насилие. Это отвратительно», — заявили в «Гражданском обществе».

