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20.07.2020 21:39
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Трансгендерную активистку отправили в мужскую камеру за акцию против законопроекта Мизулиной. «Полину ждут унижения и издевательства»

Тверской суд Москвы арестовал на 14 суток трансгендерную активистку Полину Симоненко за акцию против поправок в Семейный кодекс, которые предложила сенатор Елена Мизулина. Об этом 20 июля сообщает «Медиазона» со ссылкой на «ЛГБТ+ Фракцию» движения «Гражданское общество».

Симоненко признана виновной по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акций). По данным «ОВД-Инфо», активистку избили в суде при попытке сбежать от полицейских.

«В мужской камере Полину ждут унижения и издевательства со стороны сотрудников и сокамерников. Возможно насилие. Это отвратительно», — заявили в «Гражданском обществе».

Напомним, сенатор Елена Мизулина предложила внести изменения в Семейный кодекс, которые запретят «лицам одного пола, в том числе сменившим пол» вступать в брак и усыновлять детей.

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Комментарии (14)

Алла_5e4ce27e5238a
Какой ужас. Что за страна. Средневековье. А что на костре то сразу не сожгли?..
Nerevar
Щас эта мадам станет сакральной жертвой и символом протеста. Того, кто её туда засунул надо одеть в детское платьице и пусть так ходит, а ещё лучше уволить с волчьим билетом.
vic_5e4cd1938d1a8
В чём проблема? Если оно по паспорту мужского пола - в мужскую камеру. Не дело полиции принимать во внимание желание задержанного считаться созданием другого пола. Посадить в женскую камеру- ущемить права и оскорбить настоящих жещин, находящихся в женской камере.
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