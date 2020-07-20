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20.07.2020 14:43
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Полицейские двух столиц получат от Мишустина 21 млрд за протестующих

На дополнительные выплаты сотрудникам МВД и Росгвардии планируется выделить в общей сложности 21 млрд рублей. Прибавку к зарплате они получают, разгоняя митинги.

На опубликованный 20 июля Министерством финансов документ обратили внимание «Открытые медиа». Из него следует, что запланировано выделить 3,5 млрд Росгвардии и 17,4 — полиции. Ассигнования предназначены для тех, кто отвечает за безопасность и общественный порядок. Деньги получают сотрудники в Москве, Петербурге и окружающих их областях. В Минфине также уточняли, что средства выдаются как ежемесячная надбавка к должностному окладу, в основе «сложность выполняемых задач».

Постановление о надбавках было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным в январе этого года. Решение было принято после акций протеста в Москве прошлым летом, тогда мэр Москвы Сергей Собянин благодарил сотрудников за то, что они «обеспечили порядок на московских улицах».

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Комментарии (12)

вадики
Нас Россиян мутузят за наши же деньги и налоги за права разрешенные и прописанные в Конституции)Чудны дела твои о Господи)))
Игорь Титов
+100500
Serg_I
А ещё повышенной сложности задачи - это эвакуировать и отменять рейсы про "минированиях" по почте и по телефону! Ведь реально сложно объяснить нормальным здравомыслящим людям -ПОЧЕМУ на эти бредовые угрозы так серьёзно реагируют?
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