Полицейские двух столиц получат от Мишустина 21 млрд за протестующих
На дополнительные выплаты сотрудникам МВД и Росгвардии планируется выделить в общей сложности 21 млрд рублей. Прибавку к зарплате они получают, разгоняя митинги.
На опубликованный 20 июля Министерством финансов документ обратили внимание «Открытые медиа». Из него следует, что запланировано выделить 3,5 млрд Росгвардии и 17,4 — полиции. Ассигнования предназначены для тех, кто отвечает за безопасность и общественный порядок. Деньги получают сотрудники в Москве, Петербурге и окружающих их областях. В Минфине также уточняли, что средства выдаются как ежемесячная надбавка к должностному окладу, в основе «сложность выполняемых задач».
Постановление о надбавках было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным в январе этого года. Решение было принято после акций протеста в Москве прошлым летом, тогда мэр Москвы Сергей Собянин благодарил сотрудников за то, что они «обеспечили порядок на московских улицах».