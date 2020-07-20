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20.07.2020 09:00
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Учёные выяснили, как коронавирус попал в Россию и откуда разбежался по Петербургу

Коронавирус попал в Россию не из Китая, а в основном из Европы. К такому выводу пришли участники первого исследования геномной эпидемиологии COVID-19 в стране. Сейчас у нас циркулирует как минимум девять вариантов вируса, не наблюдающихся в других странах. Отдельное внимание учёные уделили Петербургу.

Как передаёт 20 июля РИА Новости, совместную работу провели Центр наук о жизни Сколтеха, Высшая школа экономики, НИИ гриппа имени Смородинцева и Институт проблем передачи информации имени Харкевича под руководством профессора Сколтеха Георгия Базыкина. Исследователи сопоставили генетические данные по вирусам, циркулирующим на территории России, с данными о передвижении граждан, и сделали вывод, что вирусное разнообразие получено благодаря как минимум 67 независимым «доставкам» инфекции в разные города в конце февраля — начале марта. «Согласно полученным данным, в отличие от других стран, вирус был завезён в Россию не из Китая, а в основном из Европы, — цитирует агентство пресс-службу Сколтеха. — <…> Многие ранние случаи завоза вируса не дали вспышек в России. Тем не менее на данный момент в России циркулирует как минимум девять различных вариантов вируса, которые не наблюдаются в других странах».

Отдельное внимание учёные уделили вспышке инфекции в НИИ имени Вредена в Петербурге. Там, напомним, заболели сначала почти 500 медиков и пациентов, затем это число выросло до 800. По разным версиям, ковид в клинику занес то ли сотрудник, вернувшийся из Турции, то ли пациент. Люди заражались один за другим, с решением о взятии анализов в НИИ не торопились, как и с ограничительными мерами. В итоге 8 апреля центр ушёл на карантин, а вернулся к работе только во второй половине мая.

«Было установлено, что из больницы вирус распространился по городу, оказав некоторое влияние на эпидемиологическую ситуацию в Санкт-Петербурге», — сообщает Сколтех.

Исследование проведено на основе генетического анализа 211 образцов вируса, полученных от пациентов на территории РФ в период с 11 марта по 23 апреля 2020 года. «Геномная эпидемиология не только показывает, как вирус оказался в России, но и позволит понять то, что будет происходить дальше. Допустим, Россия откроет границы и начнут возникать новые случаи. Будут ли они результатом продолжения эпидемии в России или новых завозов? Сравнивая геномы новых и старых вирусов, мы сможем это выяснить», — отмечают учёные.

Россия сейчас — четвертая страна в мире по числу заражённых COVID-19, притом что эпидемия у нас началась позже, чем во многих соседних странах.

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Комментарии (22)

Gary
Вся эта ситуация показала, что Роспотребнадзор совершенно бесполезная контора, которая содержится на наши деньги.
Wuhan Proletarian
Какие ученые, кто их видел?
Тоже мне, бином Ньютона! (с)
Дарагие рассияне, паимаишь, и завезли
Zdobsi
Государство не захотело на себя брать расходы на обсервацию наших граждан из-за рубежа. Если бы с 15 января стали шевелиться, то и не было бы этих смертей. Фактически здравоохранение деградировало. Все переболели с начала февраля, в марте. Надо реформировать систему полностью. Не готовы мы к таким инфекциям типа бубонной чумы. Нужно было замыкать прибывающие авиарейсы в одно место-например Сочи. Там есть достаточное количество гостиниц и домов отдыха, прекратить продажу путевок, закрыть границы на несколько месяцев. И организовать изоляцию 100-300 тыс человек, сконцентрировать помощь. Этого не было сделано. Граждане заплатили за это своими жизнями.
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