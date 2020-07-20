Учёные выяснили, как коронавирус попал в Россию и откуда разбежался по Петербургу

Коронавирус попал в Россию не из Китая, а в основном из Европы. К такому выводу пришли участники первого исследования геномной эпидемиологии COVID-19 в стране. Сейчас у нас циркулирует как минимум девять вариантов вируса, не наблюдающихся в других странах. Отдельное внимание учёные уделили Петербургу. Как передаёт 20 июля РИА Новости, совместную работу провели Центр наук о жизни Сколтеха, Высшая школа экономики, НИИ гриппа имени Смородинцева и Институт проблем передачи информации имени Харкевича под руководством профессора Сколтеха Георгия Базыкина. Исследователи сопоставили генетические данные по вирусам, циркулирующим на территории России, с данными о передвижении граждан, и сделали вывод, что вирусное разнообразие получено благодаря как минимум 67 независимым «доставкам» инфекции в разные города в конце февраля — начале марта. «Согласно полученным данным, в отличие от других стран, вирус был завезён в Россию не из Китая, а в основном из Европы, — цитирует агентство пресс-службу Сколтеха. — <…> Многие ранние случаи завоза вируса не дали вспышек в России. Тем не менее на данный момент в России циркулирует как минимум девять различных вариантов вируса, которые не наблюдаются в других странах».

Отдельное внимание учёные уделили вспышке инфекции в НИИ имени Вредена в Петербурге. Там, напомним, заболели сначала почти 500 медиков и пациентов, затем это число выросло до 800. По разным версиям, ковид в клинику занес то ли сотрудник, вернувшийся из Турции, то ли пациент. Люди заражались один за другим, с решением о взятии анализов в НИИ не торопились, как и с ограничительными мерами. В итоге 8 апреля центр ушёл на карантин, а вернулся к работе только во второй половине мая. «Было установлено, что из больницы вирус распространился по городу, оказав некоторое влияние на эпидемиологическую ситуацию в Санкт-Петербурге», — сообщает Сколтех. Исследование проведено на основе генетического анализа 211 образцов вируса, полученных от пациентов на территории РФ в период с 11 марта по 23 апреля 2020 года. «Геномная эпидемиология не только показывает, как вирус оказался в России, но и позволит понять то, что будет происходить дальше. Допустим, Россия откроет границы и начнут возникать новые случаи. Будут ли они результатом продолжения эпидемии в России или новых завозов? Сравнивая геномы новых и старых вирусов, мы сможем это выяснить», — отмечают учёные.