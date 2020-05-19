НИИ им. Вредена после месячного карантина вернулся к работе, но от всех ограничений не освобождён
Петербургский центр травматологии и ортопедии имени Вредена, закрытый из-за вспышки коронавируса, 19 мая возобновил оказание экстренной помощи. Об этом «Фонтанке» сообщил директор медучреждения Рашид Тихилов.
По его словам, Роспотребнадзор дал добро на работу НИИ им. Вредена в режиме скорой помощи. Возобновить плановую госпитализацию ведомство не разрешило. Пока у администрации научно-исследовательского института нет понимания, как скоро можно будет полностью вернуться к штатному приёму.
«Формально мы остаёмся под ограничениями. Но по экстренной помощи работаем 24 часа семь дней в неделю», — говорит Тихилов.
Центр им. Вредена ушёл на карантин 8 апреля. Коронавирус подозревали почти у пятисот пациентов и медиков. Среди заболевших оказался и сам Рашид Тихилов. Его лечили в Боткина, в конце апреля разрешили вернуться к работе.
Главные новости о коронавирусе читайте в трансляции «Фонтанки».