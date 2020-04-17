В Петербурге у 500 человек в институте Вредена подозревают вирус
Рекордное количество инфицированных коронавирусной инфекцией, что продемонстрировал 17 апреля Петербург, может быть связано с результатом тестирования пациентов и персонала института им. Вредена.
По информации «Фонтанки», всего под подозрением находится 501 человек. Это пациенты и медики НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена на улице Академика Байкова. Институт закрыт на карантин с 9 по 23 апреля. Часть персонала (около 260 человек) находится вместе с пациентами, которых примерно 440.
Первые результаты тестов на коронавирус начали появляться с середины этой недели. Анализы забирала лаборатория городского Роспотребнадзора. По данным «Фонтанки», речь идет о десятках положительных ответов.
Обязанности директора НИИ вместо Рашида Тахилова в настоящее время исполняет его зам по лечебной работе Андрей Черных. Он сообщил «Фонтанке», что «ситуация под полным контролем, все пациенты получают своевременную помощь».
«Среди инфицированных нет тяжелых больных. По необходимости пациенты переводятся в инфекционные стационары города. После снятия карантина все вернется в нормальное русло, и наш Центр продолжит работать на благо жителей Санкт-Петербурга и всей страны», - сказал Черных.
Как подчеркнул и.о директора, вся работа по соблюдению противоэпидемического режима ведется при консультативной помощи специалистов Роспотребнадзора. Принимаются все меры по оказанию полноценной медицинской помощи пациентам. «Изыскиваются все возможности по оснащению средствами индивидуальной защиты персонала и приобретению специфических для лечения новой короновирусной инфекции медикаментов», -уточнил он.
По данным оперативного штаба, 17 апреля в Петербурге зафиксирован внушительный прирост числа подверженных случаев COVID-19. За сутки общая цифра увеличилась на 424 и преодолела порог в 1,5 тысячи человек. До сегодняшнего дня максимальный суточный шаг был втрое меньше. Статистику Смольный ведет с 1 марта. Согласно ей из 1507 заболевших в Петербурге умерло семеро, 192 пациента выписаны.