В Петербурге у 500 человек в институте Вредена подозревают вирус

Рекордное количество инфицированных коронавирусной инфекцией, что продемонстрировал 17 апреля Петербург, может быть связано с результатом тестирования пациентов и персонала института им. Вредена.



По информации «Фонтанки», всего под подозрением находится 501 человек. Это пациенты и медики НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена на улице Академика Байкова. Институт закрыт на карантин с 9 по 23 апреля. Часть персонала (около 260 человек) находится вместе с пациентами, которых примерно 440.



Первые результаты тестов на коронавирус начали появляться с середины этой недели. Анализы забирала лаборатория городского Роспотребнадзора. По данным «Фонтанки», речь идет о десятках положительных ответов.

