Шоумен Стас Барецкий устроил ДТП на углу Невского и Литейного 19 июля. Как рассказал сам артист телеканалу Рен-ТВ, машину сотрудников дорожно-постовой службы он «боднул» после того, как его решили остановить. Ну а чтобы даром время не терять, артист «докопался» до полицейских (лексика — его) и выложил об этом 12-секундный видеоотчет.
Творческая натура повлекла звезду 90-х дальше в дебри самопиара, наполнив абсолютно дежурное событие чертами детектива.
«На Стаса Барецкого сегодня было совершено очередное покушение, - появилась «новость» на странице «ВКонтакте», администрируемой самим Барецким. - На этот раз злоумышленники пытались снова убрать Барецкого в результате ДТП. Инцидент произошел на пересечении Невского и Литейного проспектов. Остальные подробности аварии в настоящий момент уточняются. У следствия есть подозрения, что покушение было организовано, потому что Стас Барецкий проходит свидетелем по делу Губернатора Хабаровского края Сергея Ивановича Фургала. Несколько лет назад, выступая на корпоративе в Хабаровске, Барецкий в состоянии алкогольного опьянения оскорбил тогда еще действующего губернатора Фургала на вечеринке, а тот пригрозил ему убийством за это».
Последовавшие в СМИ публикации герой фантастического триллера бережно собрал на «стенах» своих страниц в соцсетях.