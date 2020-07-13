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13.07.2020 18:45
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В Петербурге 33 младенца появились на свет с коронавирусом, два из них — в тяжёлом состоянии

У 33 новорождённых в Петербурге диагностирован коронавирус. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала 13 июля руководитель 18-го роддома Галина Гриненко.

Новорожденные проходят лечение в первой детской больнице, два ребёнка находятся в тяжёлом состоянии.

По словам Гриненко, всего коронавирус за время пандемии выявили у 394 беременных, 310 из них выздоровели и сняты с учёта. 66 будущих мам лечатся в стационарах, 17 — амбулаторно.

Беременных женщин с коронавирусом в Петербурге принимают 16-й роддом и Боткинская больница.

Всего за первое полугодие 2020 года в Северной столице появились на свет 27 тысяч детей.

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