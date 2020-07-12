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12.07.2020 23:25
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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и в ближайшее время направит в суд уголовное дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца в составе группы по предварительному сговору.

«Генеральная прокуратура утвердила обвинение по уголовным делам в отношении сестер Хачатурян, которое подписал заместитель генпрокурора Виктор Гринь, который в декабре 2019 года возвращал дело с указанием Следственному комитету переквалифицировать действия сестер в связи с нахождением в состоянии необходимой обороны. Очевидно, что-то за это время в его позиции поменялось. Теперь ждем поступления дел в суд и назначения предварительных судебных заседаний», - рассказал ТАСС адвокат одной из сестер Алексей Липцер

По его словам, после возврата дела в Следственный комитет РФ по делу «реально ничего не поменялось в пользу позиции следствия, только наоборот».

Адвокат младшей сестры Ярослав Пакулин сообщил ТАСС, что уголовное дело старших сестер Хачатурян будет передано для рассмотрения по существу в Московский городской суд, а дело в отношении его подзащитной будет рассматривать Бутырский суд Москвы.

«Дело в отношении моей подзащитной направлено на рассмотрение Бутырского районного суда, а в отношении других сестер - в Московский городской суд», - сказал адвокат.

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Комментарии (1)

hal9000
А нечего было все конфеты у отца съедать..
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