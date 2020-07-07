«Возвысили настолько, чтобы никакая краска коммунальная не добралась». Портрет Бродского возродился в Петербурге
Под одной из крыш на «Пяти углах» появилась копия граффити с изображением Иосифа Бродского, которое ранее располагалось между домами по улице Пестеля, 16 и 16Б, но было закрашено.
«Есть люди, которым небезразлично творчество Бродского, а то, что происходило с его появлением на стене, вызвало достаточно серьезный общественный резонанс. Многие были возмущены, что его опять насильно выслали в эмиграцию. И друзья Иосифа Александровича решили вернуть его уже даже не повторно, а в третий раз. Теперь его возвысили настолько, чтобы никакая краска коммунальная не добиралась», — об этом 7 июля «Фонтанке» рассказал художник Олег Лукьянов, который воссоздал портрет авторства Грациано Аричи.
По его словам, точный адрес граффити не назывался, а сама акция «никак не афишировалась». Однако, судя по социальным сетям, арт-объект уже могли найти люди, устраивающие экскурсии по крышам. Комментируя возможное удаление нового портрета поэта, Лукьянов посетовал, что жителей города постоянно лишают «знаковых фигур и лиц». При этом он считает, что «про Бродского в России узнало намного больше людей, когда по приказу директора школы портрет был уничтожен».
Возрадуйся,@SarcasmMary, и жители Петербурга ✨#Бродский #СПб pic.twitter.com/eExcR4F4mr— Alexander Pendikov (@AlexPendikov) July 7, 2020
Граффити-портрет поэта был создан в день его рождения, 24 мая, на стене около музея-квартиры «Полторы комнаты», однако руководство школы № 189, которой принадлежит забор, решило его закрасить. Попытка восстановить изображение ни к чему не привела, а забор стал «стеной Бродского» и местом для самовыражения.