Под одной из крыш на «Пяти углах» появилась копия граффити с изображением Иосифа Бродского, которое ранее располагалось между домами по улице Пестеля, 16 и 16Б, но было закрашено.



«Есть люди, которым небезразлично творчество Бродского, а то, что происходило с его появлением на стене, вызвало достаточно серьезный общественный резонанс. Многие были возмущены, что его опять насильно выслали в эмиграцию. И друзья Иосифа Александровича решили вернуть его уже даже не повторно, а в третий раз. Теперь его возвысили настолько, чтобы никакая краска коммунальная не добиралась», — об этом 7 июля «Фонтанке» рассказал художник Олег Лукьянов, который воссоздал портрет авторства Грациано Аричи.