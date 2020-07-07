Коронавирусом за сутки заболели более 173 тысяч человек. В мире уже более 11,59 миллиона зараженных
Коронавирусом к утру 7 июля заразились более 11,59 миллиона человек в 188 странах мира. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.
По информации проекта, в мире заражены 11 593 181 человек. За сутки заразились более 173 тысяч человек. Наибольшее количество заболевших в США - более 2,94 миллиона человек. На второй строчке находится Бразилия с 1,6 миллиона инфицированных, Индия с 697,4 тысячи зараженных опередила Россию и оказалась на третьем месте. Россия (687,9 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Перу (305,7 тысячи).
За весь период пандемии скончались 537 504 инфицированных, более 6,3 миллиона человек выздоровели.