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07.07.2020 08:07
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Коронавирусом за сутки заболели более 173 тысяч человек. В мире уже более 11,59 миллиона зараженных

Коронавирусом к утру 7 июля заразились более 11,59 миллиона человек в 188 странах мира. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

По информации проекта, в мире заражены 11 593 181 человек. За сутки заразились более 173 тысяч человек. Наибольшее количество заболевших в США - более 2,94 миллиона человек. На второй строчке находится Бразилия с 1,6 миллиона инфицированных, Индия с 697,4 тысячи зараженных опередила Россию и оказалась на третьем месте. Россия (687,9 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Перу (305,7 тысячи).

За весь период пандемии скончались 537 504 инфицированных, более 6,3 миллиона человек выздоровели.

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Комментарии (1)

Hans-Christian
Ужасть, ужасть!!!
Только почему-то в эти одиннадцать с лишним миллионов не входят мои коллеги/друзья/знакомые.
Наверное, у всех богатырское здоровье?
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