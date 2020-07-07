Погоду в Санкт-Петербурге продолжает определять циклон. Сегодня должно быть сухо, но потом снова начнутся дожди.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 июля будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха ночью 14-16 градусов, днём 21-23.

За 57-летнюю историю погодных наблюдений 7 июля в Петербурге чаще всего бывало паcмурно, без осадков. Самое холодное 7 июля было зафиксировано в 1964 году, когда минимальная дневная температура составила плюс 7 градусов, а самое жаркое – в 2010 году, 31 градус. Обычно (в более чем 75% случаев) температура воздуха в эти сутки колеблется в пределах от 11 до 23 градусов тепла, напоминает «Яндекс».