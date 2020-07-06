В Петербурге появятся киоски фермерской продукции и фудтраки. Смольный готовит реформу нестационарной торговли

Перечень возможных нестационарных торговых объектов (НТО) пополнят фудтраки и киоски производителей хлеба, рыбы, молока и мяса. Как пояснил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик, их смогут устанавливать в том числе фермеры из Ленобласти. Такая мера позволит предприятиям расширить рынки сбыта и избежать доминирования крупных ретейлеров. Так, по оценке комитета, сейчас на торговые сети приходится 91% всего оборота продовольствия в Северной столице.

Распределять места под такие киоски будут на специализированных торгах для производителей. Губернатор Александр Беглов предложил также включить в перечень киоски по продаже зелени. Кирилл Соловейчик ответил, что вопрос уже прорабатывается.

Возможность размещать фудтраки (или автолавки для общепита) снизит порог входа на рынок для малого бизнеса, а жителям города представит «спектр кухонь мира». Предложения о местах размещения таких объектов могут подавать юридические лица, индивидуальные предприниматели, исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, а также граждане. Сбор предложений осуществляют администрации районов Петербурга. Договоры будут заключаться по результатам проведения аукциона КИО.