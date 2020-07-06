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06.07.2020 15:05
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В Петербурге появятся киоски фермерской продукции и фудтраки. Смольный готовит реформу нестационарной торговли

В Петербурге появятся новые форматы нестационарной торговли. Соответствующие изменения в постановление 1045 губернатор Александр Беглов утвердил 6 июля в ходе заседания правительства.

Перечень возможных нестационарных торговых объектов (НТО) пополнят фудтраки и киоски производителей хлеба, рыбы, молока и мяса. Как пояснил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик, их смогут устанавливать в том числе фермеры из Ленобласти. Такая мера позволит предприятиям расширить рынки сбыта и избежать доминирования крупных ретейлеров. Так, по оценке комитета, сейчас на торговые сети приходится 91% всего оборота продовольствия в Северной столице.

Распределять места под такие киоски будут на специализированных торгах для производителей. Губернатор Александр Беглов предложил также включить в перечень киоски по продаже зелени. Кирилл Соловейчик ответил, что вопрос уже прорабатывается.

Возможность размещать фудтраки (или автолавки для общепита) снизит порог входа на рынок для малого бизнеса, а жителям города представит «спектр кухонь мира». Предложения о местах размещения таких объектов могут подавать юридические лица, индивидуальные предприниматели, исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, а также граждане. Сбор предложений осуществляют администрации районов Петербурга. Договоры будут заключаться по результатам проведения аукциона КИО.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

hedgehog_
да-да с азиатскими фермерами и фермерскими овощами с овощебазы будет это всё стоять на каждом переходе. а нечего пешикам ходить по тротуарам. людям зарабатывать надо.
Random_spb
Ужас! Т.е. Питер окончательно пошел в разные стороны с похорошевшей Москвой и официально превращается в город-базар.
Тындыры, шавермы, самса, шурпа, кебаб, шашлык, все что угодно - можно и так увидеть в ларьках вокруг одного метро Просвещения. Хорошо бы Беглова туда запустить полакомится вкусняшками!
Piter4452
"фудтраки (или автолавки для общепита)", а можно было сразу по-русски написать и не умничать?
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